「古巴飛彈」失速了？過去動輒飆出時速破百哩火球的查普曼（Aroldis Chapman），開幕戰均速掉到95哩引發疑慮，今對老虎雖然催出99.5哩火球，顯然還不夠快，9局上一顆94.8哩速球被彼得生（Dustin Peterson）敲出打破僵局的1分打點二壘打，使洋基1比3不敵老虎。
「我今天感覺還不錯，球路夠好也夠刁鑽，」承擔敗投的查普曼賽後透過翻譯表示，「是對手打得好，攻勢能夠連貫，我要給他們肯定。」
洋基與老虎打完8局戰成1平，9局上查普曼本季第3度登板，1出局後他保送了老虎代打，接著被大聯盟菜鳥彼得生敲出生涯首安，再被莫瑟（Jordy Mercer）追加1分打點安打，失2分吞下敗投。
查普曼2016年7月還飆出過105哩火球，時速動輒催上3位數，但開幕戰投了一堆滑球，速球均速掉到95.1哩。今天他用了23球，其中18顆速球的均速達97哩，球速回升卻反而挨打。
「我覺得我目前的球速就是這樣，也足以完成工作，」查普曼說：「重點是完成任務替比賽關門，球速不是一切的答案，重要的是能否執行自己的投球計畫。」
洋基今天打擊熄火，僅敲6安，得點圈有人安打掛零，全場留下6個殘壘，也辜負了「神之子」田中將大的好投。田中延續開幕戰好投，先發6.2局被老虎敲出8安，但控制局面僅失1分，無四死球還飆出7K，惜無關勝敗。
(中時電子報)
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