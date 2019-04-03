國民黨原住民立委簡東明被控假借發放工作費行賄選民，一、二審均判有罪，最高法院發回更審，高雄高分院3日上午更一審宣判大逆轉，認為簡東明發放的確實是選舉工作費，並非賄款，改判簡東明及輔選幹部等12人全部無罪，全案可再上訴。

更一審認為，簡發給輔選幹部、選舉工作人員的錢，是選舉的工作費用，不是賄款，全改判無罪，全案仍可上訴。

屏檢調查，簡於2016年立委選舉期間，透過屏東縣三地門鄉黨部主任馬昭明等黨工，假借「工作費」名義發放1500元至3000元不等現金給輔選幹部或工作人員，再轉交給選民，涉嫌賄選買票。

檢方指出，簡發放工作費非以工作成果或實際付出勞力為基準，對象都具有投票權，還暗示選舉時票投他，因此將簡、馬等人依投票行賄罪判刑5年6月、3年3月不等。上訴後二審仍判簡有罪，處有期徒刑4年，涉案的上百名樁腳及選民改判無罪或緩刑不等，去年最高法院將簡等12人有罪部分發回更審。

沒想到更一審卻大逆轉，合議庭調查認為，簡交給輔選幹部或工作人員的款項，確實為競選工作費，法官因此改判簡等12人均無罪。

(中時 )