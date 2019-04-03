曾在世大運滑輪項目狂奪23面獎牌，讓在台灣較為冷門的體育單項開始有更多人關注，但培育選手搖籃的重要場地之一屏東滑輪溜冰場，設備簡陋始終為人詬病，屏東縣政府多年來積極爭取預算，體育署近期終於允諾將南下會勘，讓場地改建總算露出曙光。

潮州鎮運動公園面積約3.4公頃，公園內設置一座滑輪溜冰場，一直是全台重要比賽場地之一，也扶植許多當地出身的優秀選手，包括2017年世大運奪金的李孟竹、黃玉麟及國家隊總教練林詠翔等，都是從潮州這塊場地苦練出來。

但堪稱金牌孵化器的溜冰場，規格雖符合國際標準，不過始終沒有頂蓋，特別是在國境之南的烈焰下，選手訓練出「耐曬」的本質，大夥不怕曬，不過一旦遇到下雨，礙於場地濕滑，練習就得被迫中斷。

屏縣體育發展中心主任李達平表示，體育署原允諾撥款8760萬元作為加蓋經費，但去年國際賽事規則更改，原本賽道弧度不足，為跟國際接軌，已向上提報全面整建，中央官員也同意南下場勘，若發展順利，「最快明年就能看到新的溜冰場」。

李達平說，未來場地整建完工，可作為國內培訓滑輪溜冰選手的主要基地，並可爭取國際賽事到屏東舉辦，同時為將來亞、奧運滑輪溜冰奪金做準備。

(中時 )