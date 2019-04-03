位於新竹公園後方的「北台灣最長沙坑」，3日完工啟用，大小朋友可以前來盡情玩耍。（陳育賢攝）

位於新竹公園後方的「北台灣最長沙坑」，3日完工啟用，市長林智堅今天也與小朋友們下沙坑體驗。（陳育賢攝）

位於新竹市東山街、新竹公園後方的兒童遊憩區過去環境雜亂，市府特別規畫設計將其變身成「北台灣最長沙坑」，3日並舉行啟用典禮，新的兒童遊憩區有小朋友最愛的地景式溜滑梯、共融遊具，3種類型的特色沙坑讓新竹園成為適合全家大小共遊的好去處。

市長林智堅表示，這座北台灣最長的大沙坑公園包含溜滑梯、無障礙共融式遊憩區、安全防護地墊與軟性鋪面，最特別的是，遊具在規畫時特別考量身心障礙孩子的需求與方便，希望可以造福所有孩子，都能在相同的空間盡情遊玩。

林智堅說，1916年啟用至今、超過百年的新竹公園是全台少見位於市中心的大型公園，新竹公園大改造逐步完成，去年啟用的麗池園林廣受市民喜愛，這次則完成了孩子最愛的大沙坑，另，新竹動物園今年下半年也會完成，最後更將進一步打開田徑場，設計成結合田徑場的市民廣場，讓新竹公園將成為1座無障礙空間、沒有隔閡的美麗公園。

城銷處長顏章聖表示，新竹公園大沙坑為新竹公園兒童探索園區計畫的一環，此次整建工程將原有塑膠式罐頭遊具拿掉重新設計，打造地景式共融遊憩區，主打亮點大沙坑全長近100公尺，為北台灣最長的沙坑遊憩設施，且內部共分為3種不同類型的沙池，包括一般砂沙坑、用水細砂沙坑與小童用白細砂沙坑，讓各年齡層孩子都能盡情玩樂。

(中時 )