屏東一名鍾姓女子市區騎機車、輾過自來水公司圓形制水閥盒，被鬆脫彈出的閥蓋擊中倒地受傷，造成身體多處骨折。鍾女提出國賠要求，高雄高分院調查認定自來水公司維修有疏失，判賠109萬元定讞。

鍾女指稱，2016年8月22日凌晨2點騎輕型機車行經屏東市區，輾過路面自來水公司的圓形制水閥盒時，被彈出地面的閥蓋擊中隨即摔車，造成她顱內出血、右側鎖骨骨折、右側第2至8肋骨骨折併血胸、右側骨盆恥骨骨折及高血壓等傷害。鍾女強調自己因傷5個月無法工作，未來還須手術取出骨釘。對於看護、精神撫慰金、工作、醫療等損失，一併向自來水公司求償140萬餘元。

屏東地院調閱路口監視器畫面，確認鍾女摔車原因確實為閥蓋鬆脫彈出，判決自來水公司應給付109萬餘元。自來水公司第7區管理處強調閥盒都有定期維護保養和巡查，認為鍾女要求撫慰金過高，不服上訴。

2審合議庭提出「公路總局屏澎區車輛行車事故鑑定會」鑑定結論及覆議結果，認為自來水公司管理養護不周，造成閥蓋鬆脫是肇事主因，鍾女騎車閃避不及，無肇責。法官認為一審判決合理，駁回上訴，判自來水公司應給付總賠償金額109萬餘元。

(中時 )