新北市前市長朱立倫（見圖）3日在拍攝文宣照前受訪證實，7日早上8點半他會在中央黨部與吳敦義見面。朱立倫強調，他個人立場一直很明確，就是「兩個全力」，如果黨中央要徵召韓國瑜，他全力支持，如果要初選，他全力以赴。（劉宗龍攝）

新北市前市長朱立倫（中）3日在拍攝文宣照前受訪證實，7日早上8點半他會在中央黨部與吳敦義見面。朱立倫強調，他個人立場一直很明確，就是「兩個全力」，如果黨中央要徵召韓國瑜，他全力支持，如果要初選，他全力以赴。（劉宗龍攝）

新北市前市長朱立倫（前排中）3日與許多力挺他的新北市議員們一起拍攝文宣照。（劉宗龍攝）

新北市前市長朱立倫3日在拍攝文宣照前受訪證實，7日早上8點半他會在中央黨部與吳敦義見面。朱立倫強調，他個人立場一直很明確，就是「兩個全力」，如果黨中央要徵召韓國瑜，他全力支持，如果要初選，他全力以赴。

(中時 )