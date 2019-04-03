朱立倫證實7日將與吳敦義會面 15:542019/04/03 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市前市長朱立倫（見圖）3日在拍攝文宣照前受訪證實，7日早上8點半他會在中央黨部與吳敦義見面。朱立倫強調，他個人立場一直很明確，就是「兩個全力」，如果黨中央要徵召韓國瑜，他全力支持，如果要初選，他全力以赴。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市前市長朱立倫（見圖）3日在拍攝文宣照前受訪證實，7日早上8點半他會在中央黨部與吳敦義見面。朱立倫強調，他個人立場一直很明確，就是「兩個全力」，如果黨中央要徵召韓國瑜，他全力支持，如果要初選，他全力以赴。（劉宗龍攝） 新北市前市長朱立倫（中）3日在拍攝文宣照前受訪證實，7日早上8點半他會在中央黨部與吳敦義見面。朱立倫強調，他個人立場一直很明確，就是「兩個全力」，如果黨中央要徵召韓國瑜，他全力支持，如果要初選，他全力以赴。（劉宗龍攝） 新北市前市長朱立倫（前排中）3日與許多力挺他的新北市議員們一起拍攝文宣照。（劉宗龍攝） 新北市前市長朱立倫3日在拍攝文宣照前受訪證實，7日早上8點半他會在中央黨部與吳敦義見面。朱立倫強調，他個人立場一直很明確，就是「兩個全力」，如果黨中央要徵召韓國瑜，他全力支持，如果要初選，他全力以赴。 (中時 ) #朱立倫 #吳敦義 #黨中央 #韓國瑜 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 「韓流」在大陸 04:092019/03/31 政治 上任僅約百日 以拖爭取兌現更多政見！韓國瑜選總統之路 訪美後明朗化 04:092019/03/31 政治 韓流代表了一股民意 04:102019/04/01 政治 不救台灣，如何救高雄？ 04:102019/04/01 政治 韓國瑜若不選2020 基層氣炸向王鴻薇烙狠話 07:592019/04/01 政治 參選2020明朗化？唐湘龍：韓國瑜在等兩道東風！ 14:162019/04/01 政治 韓國瑜不選2020？王世堅：引柯P出洞等時機 15:062019/04/01 政治 社論－英雄或狗熊就在承擔一念間 04:102019/04/02 政治 2020國民黨該怎走？羅智強道出二個肺腑之言 10:472019/04/02 政治 曾成功預測當選市長 她斷言韓國瑜2020... 13:392019/04/03 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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