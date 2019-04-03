豐原醫院血液腫瘤科醫師張嘉麟指出老翁出血位置。（王文吉攝）

血友病患汪姓老翁上月初突然意識昏迷，家屬發現後緊急送到衛服部豐原醫院，經急診醫師斷層掃瞄發現「硬腦膜下出血」。神經外科醫師立即進行手術，術中老翁一度血流不止，加上凝血因子的藥物屬限定藥物，好在及時從醫學中心調度68支藥物，及時搶救老翁一命。

73歲汪姓老翁患有輕度血友病，因「自發性腦出血」，進行開顱手術時，雖然順利將出血點清除，卻在術後1小時出現反覆性腦出血，當下透過醫學中心商調68支凝血因子藥劑，將出血不止傷口止住，保住老翁一命。

豐原醫院血液腫瘤科醫師張嘉麟表示，血友病患者本身的凝血功能就不好，有的還會自發性出血，嚴重者需要每天施打凝血因子藥劑，老翁屬於輕度患者，有出血時才需要施打凝血因子藥劑，但術後仍需密切注意病情變化。

張嘉麟指出，凝血因子藥劑屬於限定藥物，僅有醫學中心備有常備藥物，平時院方與醫學中心保有密切合作，如遇特殊個案則視病況安展開醫療支援，此次合作再創雙方醫療默契。

(中時 )