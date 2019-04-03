袁弘微博全文。（圖／取材自袁弘微博）

大陸男星袁弘以《步步驚心》飾演「十三爺」走紅，2016年在德國古堡娶回女星張歆藝，小倆口並在2月14日產下兒子，當時袁弘放閃：「情人節，張歆藝給我送了個"情敵"」，張歆藝也甜回「我努努力，再給你送個"小情人"」，夫妻恩愛爆表，不過袁弘卻在近日發文調侃妻「智商無法拯救」。

袁弘日前在微博發文，透露張歆藝產後變得迷糊「一直在頑強地與智商掉線這件事做抗爭」，袁弘指出，張歆藝甚至是把手機放口袋就下海，並曬出閃爍的螢幕直呼：「這是把手機搶救出來泡在大米缸子裡一天以後的樣子，大概跟她的智商一樣無法拯救了吧」。

袁弘超直白調侃張歆藝，也引發部分網友不滿，認為袁弘不應該批評剛生完孩子的媽媽「冒著生命危險生孩子還要這樣被調侃」、「哪有這麼說自己老婆的？」也意外讓這個夫妻日常的PO文變了調。

面對網友批評，張歆藝昨(2日）則跳出來力挺老公，發文指出：「我個人認為，只有開得起玩笑的夫妻關係，才是最牢靠最有安全感的關係。」，表示自己接受網路世界的關心「我們倆一如既往的好，我也在孕期和哺乳期都備受呵護。也祝大家都找到打心眼裡尊重和疼自己的好男人」。

張歆藝微博全文。（圖／取材自張歆藝微博）

(中時電子報)