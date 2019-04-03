一年一度的大甲媽祖遶境進香活動將於本月7日展開，為鼓勵更多信徒參與，逢甲大學連續14年贊助建置「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」及「大甲媽祖APP」，隨時提供鑾轎位置與遶境相關訊息，今年更舉辦駐駕廟宇打卡抽獎活動，讓宗教活動增添趣味。

逢甲大學指出，只要下載「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」及「大甲媽祖APP」，即可隨時取的鑾轎衛星定位、導航及遶境即時影像、路線等資訊，還可以預估鑾轎預計抵達的時間，方便無法全程參與的民眾隨時加入、規畫屬於自己的行程。

此外，透過大甲媽祖APP也可以查詢到遶境路線沿途的超商、速食店與加油站、盥洗站等資訊。校方表示，大甲媽遶境途中預計將駐駕彰化市南瑤宮、西螺鎮福興宮與新港鄉奉天宮等多座廟宇，今年特別舉辦打卡抽獎活動，只要在指定日期、於駐駕廟宇打卡，就可獲得一次抽獎機會。

配合大甲媽遶境出巡，APP也推出尋寶活動，信徒只要在媽祖鑾轎、廟宇或微笑丹車站等特定地點打卡，即有機會解鎖Q版媽祖、千里眼、順風耳或彌勒等特定圖示，並可呼叫指定公仔合照。

(中時 )