委內瑞拉國會「全國制憲大會」2日剝奪反對派領袖瓜伊多的司法豁免權，意味總統馬杜羅政府能起訴瓜伊多，甚至逮捕他。自行宣布為臨時總統的瓜伊多隨即反擊，揚言「什麼事也無法阻止我們」。

委內瑞拉執政黨社會黨掌控的國會，剝奪瓜伊多的豁免權，並授權最高法院 ，就他自稱是臨時總統一事，以刑事罪起訴他，似乎為逮捕他預作鋪路。

瓜伊多被指控煽動叛亂、上街抗議，並從國外收受非法資金。全國制憲大會批准最高法院的請求，剝奪瓜伊多作為國會議長的司法豁免權。全國制憲大會議長卡貝尤（Diosdado Cabello）表示：「正義對保衞和平是必要的，全國制憲大會批准了最高法院的請求，這樣國家就有正義。」

瓜伊多不承認最高法院及制憲大會的做法，堅稱有關決定無效。他回應指：「人民已下定決心，沒有什麼事能阻止我們。在這個過程中沒有回頭路。」

專精憲法的律師亞羅（Jose Vicente Haro）說，在未獲議會表決就決定剝奪瓜伊多的司法豁免權是「憲法詭計」，根據憲法，這類決定必需獲得議會批准。亞羅接受電話訪問時說：「這也違反了正當程序，因為他應該能出席聽證會，為自己辯護。」

(中時 )