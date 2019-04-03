在員警透過人臉辨識系統找到何姓婦人家人，何婦兒子才順利到警局找回媽媽。（馮惠宜翻攝）

家住台中大里區80多歲的何姓婦人平日的興趣就是搭公車到附近市場逛街買菜，日前竟搭錯公車一路到坐太平區，老婦人拄著拐杖、提著菜籃在街上徘徊，直到近傍晚才累坐在路旁，太平所巡邏員警接獲熱心民眾報案處理，衣衫單薄、手腳冰冷的她疲累到無法對應，好在熱心民眾及員警協助安撫，並透過人臉辨識系統比對，確認婦人身分，順利通知家屬前來派出所領回。

太平警分局太平所警員劉韋劭、陳稚允1日晚上8點多執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱「永平路3段附近有迷失老人，請警方協助。」員警立刻到場發現老婦人拄著拐杖、提著菜籃，身心顯得相當疲憊，對於警方關懷均回應的有氣無力，無法詳細陳述身分，僅約略透露自己住大里區。

員警見狀先行帶返派出所安置，提供杯水及熱食，並透用人臉辨識系統得知何姓老婦人身分，順利聯繫到何姓婦人的兒子。

婦人之子表示，自己也是公車司機，平常工作早出晚歸，母親早些年也因為自己工作關係

，漸漸喜歡上搭公車四處訪友，這次一早就聽說她要出門逛市場、找親戚，不知道她會迷路這麼遠，恐因年邁所致，爾後會多注意她的動態，非常感謝警方熱心協助。

太平警方持續呼籲民眾，家中如有身心不便或是失智症的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )