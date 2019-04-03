桃園市升格直轄市以後，設籍的汽機車逐年增加，從2016年的187萬7439輛到2017年的192萬1681輛及2018年的197萬2423輛，但停車位卻未能追上汽機車成長速度，包括市議員黃婉如、劉茂群等人要求交通局解決問題，交通局長劉慶豐表示，約有3成停車格是不收費，會再與地方協調溝通。

「停車位不足，粥少僧多，民眾荷包大失血」，劉茂群、萬美玲指出，桃園市停車格，包括公有路外、私有路外停車場及公有路邊停車格汽車7萬4532格、機車5萬8892格，總計13萬3424格，而桃園市截至2018年底設籍汽車78萬3299輛、機車118萬9124輛合計197萬2423輛，停車格數與汽機車數量根本不成比例。

交通局長劉慶豐表示，市區違停會與警局協調拖吊，另外，桃園市約有3成的停車格是不收費，根據了解，多半是地方人士希望這麼做，這也影響停車的周轉率，交通局表示，會持續與地方溝通，解決問題。

(中時 )