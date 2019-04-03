古坑鄉荔枝農奔走陳情，希望荔枝減產能比照嘉義以南補助。（周麗蘭攝）

糯米荔枝樹完全沒開花，只有吐新芽，今年收成無望。（周麗蘭攝）

農委會主委陳吉仲（中）3日在古坑荔枝園宣布雲林可以領取有關荔枝的農業災害現金救助。（周麗蘭）

雲林縣荔枝種植面積約68公頃，因暖冬之故，糯米荔枝完全沒開花、黑葉荔枝少量開花、玉荷包荔枝減產，卻未被納入荔枝天然災害現金救助範圍。主委陳吉仲3日接受陳情前往荔枝園勘查，才當場宣布納入現金災害救助。

今年暖冬許多作物缺水未開花或減產，荔枝是其中之一，古坑鄉永光村種植的糯米荔枝今年0開花，黑葉荔枝的花也很少，只有玉荷苞正常一點。

種植糯米荔枝的邱姓農民表示，原本此時應該滿園荔枝花，今年只有吐新芽，完全沒花苞，今年不會再開了，嘉義以南都有荔枝災害補助，雲林卻沒有。

據了解，台中、南投、彰化、嘉義、高雄的荔枝旱災災情都獲納入天然災害現金救助，每公頃補助6萬元到9萬元不等，獨漏雲林縣。

古坑鄉公所農經課長王正彬表示，一個月前荔枝農民曾反映沒開花，公所判斷有困難，有待農改場專家釋疑與指導，到目前已過30天，有些品種開花了，有些仍沒有。

農委會主委陳吉仲3日現勘表示，看起來不是沒有開花就是開花率很低，損失超過兩成以上，「我當場宣布雲林可以領取有關荔枝的農業災害現金救助，只要是種荔枝的不管是哪一個品種都可以去公所登記領取現金災害救助。」

陳吉仲宣布，雲林縣境內荔枝園不管是任何品種，受損超過兩成就可以申請現金救助6萬元到9萬元不等，4月8日起10天內向公所申請。

(中時 )