《病人自主權利法》是台灣第一部以病人為主體的醫療法規，也是亞洲第一部完整地保障病人自主權利的專法，該法提供病人在仍具有完全行為能力時，桃園市衛生局長王文彥3日進行專題報告，病人可透過「預立醫療照護諮商」事先立下書面的「預立醫療決定」，選擇未來接受或拒絕的醫療方式，為生命的最終階段做好基本的安排。

桃園市長鄭文燦表示，請衛生局續提升各級醫院預立醫療照顧諮商資源，落實病人自主權利，保障他們在醫療上的知情、選擇與決定權。

王文彥則說，《病人自主權利法》於今年1月6日施行，其目的為尊重病人醫療自主、保障其善終權益，並促進醫病關係的和諧，該法與《安寧緩和醫療條例》的差異包括：適用對象從末期病人擴大為5種臨床條件病人；適用範圍自維生醫療擴大為維持生命治療、人工營養及流體餵養；保障機制除事先簽屬意願書，新增預立醫療照顧諮商及醫療委託代理人機制，為病人自主權利提供更完整地保障。

(中時 )