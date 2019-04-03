台中花博展出進入倒數計日，將陸續推出「彩蛋」衝人氣！市長盧秀燕表示，台中花博4月24日就要結束，現在正是倒數關鍵時刻，希望做最後一波衝刺，周日市府邀請高雄市長韓國瑜，下週一有桃園市長鄭文燦、彰化縣長王惠美，都會帶著他們團隊來參訪花博，希望讓花博有完美的句點。

盧秀燕3日出席高中排球甲級聯賽及亞洲青少年田徑錦標賽表揚活動會前接受媒體訪問。盧秀燕表示，週日韓市長行程大致市交給她安排，當天預計先參觀花博，因花博有3個園區，之前都帶貴賓到后里園區，考量每個園區應該公平照顧，這次安排韓市長到外埔園區。

盧秀燕說，接著安排韓市長到大甲鎮瀾宮還願，因為她們兩人在競選市長時有去聯合參拜，當時有說如果當選要去還願，她之前已還願了，但韓市長還沒；韓市長非常有誠意，因此按照民俗安排他去還願，表示對神明的禮貌和信守承諾，相關的作業都在進行中。

盧秀燕強調，不只是韓市長，她是很公平的，主要目的是行銷花博，只要縣市首長本人來的話，她都親自接待，所以週日的韓國瑜市長、下週一的鄭文燦市長、王惠美縣長，她都會代表台中市民親自歡迎與接待。

(中時 )