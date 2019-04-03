清華大學附小3日連續3年在兒童節前夕舉辦校園街頭藝人表演活動，讓孩子擁有輕鬆自由、秀出自我的小舞台。（陳育賢攝）

清華大學附小3日連續3年在兒童節前夕舉辦校園街頭藝人表演活動，讓孩子擁有輕鬆自由、秀出自我的小舞台。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

為了讓小朋友有展現自我的機會，同時培養欣賞者應有的基本禮儀，新竹市清華大學附小3日連續3年在兒童節前夕舉辦校園街頭藝人表演活動，讓孩子擁有輕鬆自由、秀出自我的小舞台，而不會才藝的孩子則可學習如何成為1個好的欣賞者，整個校園一整天都充滿歡笑聲。

清大附小指出，今年的校園街頭藝人票選活動受到全校小孩的熱烈迴響，共有70組隊伍報名參加，有多達200多位學生擔任表演與攤位主持的工作。

最令人感動的是，還有多位1年級的小朋友也報名演出，真的很有初生之犢不畏虎的姿態，在在展現了該校全力推動「適性揚材」的教育理念，並在教學場域中自然發酵。

校方表示，學生的街頭表演非常多元，有高年級苦練許久的蛇板絕技、默契絕佳的雙人扯鈴、中年級學生的單口相聲等，大家都展現平時訓練有成的說唱藝術，每組演出者都獲得現場許多學生觀眾的掌聲與讚賞。

表演者也因為許多正向的回饋，讓他們有更豐厚的動力，1次又1次地在同學面前賣力演出，讓校園充滿歡樂氣氛。

除了動態的表演外，也有不少學生帶來靜態展演，讓穿梭各攤位的觀眾，不時發出驚嘆的聲音，有同學將絹印版畫技術從教室裡帶到戶外，現場示範如何印刷衣服，讓觀看者也能同時親自上場DIY，體會印製作品的趣味，頗有時下觀光工廠的味道。

此外，校方今年也透過清大教授王俊秀引薦，將拾穗計畫中的優秀大學生，以大手牽小手的概念，推進到街頭藝人的表演行列中。另外，頂尖的魔術方塊達人李孟則帶來魔術方塊表演，讓所有小朋友驚奇萬分。

校長温儀詩指出，12年國教上路，所有的教育者都在思索如何好好的教育下1代，此次該校特別透過兒童節街頭藝人活動，給孩子1個多元發展適性揚才的舞台，並鼓勵他去做、去試、去玩，這些是所有學習的原動力，未來才能擁有更強大的自發性與實踐力，開創屬於自己的志業。

(中時 )