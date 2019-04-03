高雄巿長韓國瑜就職100天，3日宣布放棄對小林村國賠案的上訴，另外針對就職100天的施政滿意度調查，高巿府公布數字，青年族群看好度達91.8％、贊成市長進行大陸城市交流的支持度也高達71.2％。

韓國瑜說，小林村國賠案估計要賠3250萬，對於法院判決的意旨，高巿府很難違背，何況小林村民經過10年法律纏訟，已經身心俱疲，站在照顧巿民的立場，讓巿民就不公平或不正義的地方得到應有的補償，所以放棄上訴。

高巿府針對韓國瑜就職100天，委託山水公司完成2018份有效樣本，3日公布施政滿意度調查，76％民眾感到光榮，其中青年學生高達83.6％、30~39歲正面比率79.9％、女性民眾比率79％，市長施政滿意度獲得61.3％肯定。

對未來看好度，青年族群高達91.8％、20~29歲部份達81.6％，高中職以上學歷達7成以上、女性民眾看好度則為73.3％。另外，約6至7成市民對觀光客數、推廣農漁產品、路平等持正面態度，71.2％更贊成市長與大陸城市交流。

(中時 )