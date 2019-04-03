皇普建設居然敢「破壞行情」，防水售後服務做到長達10年！於今天首度亮相形象代言人「皇普防水獅」，更打出「皇普防水獅，讓家不潮濕」這句讓人琅琅上口的廣告詞。除了印象深刻，也讓客戶們了解，房屋漏水等問題是能完全根除的！根據資料顯示，房屋漏水已經長年成為房地產消費糾紛原因的前5名，只要選對「從根本防水」的建商，就能杜絕漏水、潮濕等後患。

董事長蘇永平更表示，近年致力服務首購族、首換族，希望透過民眾美好的買屋、住居體驗，成為國人心目中的品牌建商。為了讓第一次買房的雙薪家庭，能夠入主一輩子的安心好宅，【皇普MVP】的治水之道從「本」做到極致！先於底塗塗佈壓克力樹酯增加附著力，再以玻璃纖維網加強防水層與地面收縮張力，而每道防水材（壓克力樹酯或橡化瀝青防水材）塗佈後間隔24小時養護，最後貼覆外飾磁磚及收縫。超高等級的防水措施由裡到外，達到最佳效果。

此外「治標」也同步跟進：對施工品質相當有信心的【皇普MVP】超霸氣保固10年！這滿滿的信心，也隨著「皇普防水獅」朝市場散播正向能量，推升台灣建築品質。在防水獅公開宣傳期，皇普建設另特別加碼推出芳鄰專案，名額有限，歡迎A8林口站附近的芳鄰，買下心中的好房子！

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(中時電子報)