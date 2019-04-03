金字塔、木乃伊，自古以來埃及一直壟罩著神秘、奇幻的色彩，其背後的故事更引得許多探險家追尋！近年來一連串令人興奮的考古發現，開啟了埃及考古學的新黃金時代，而在今年月在開羅以南320公里稱為「明亞」的荒蕪地區，更發現有著超大片的地下古墓群出土，也被稱作為是25年來埃及最重大的發現！《追謎探險隊：埃及古墓直播》節目將帶你探究3000年歷史的木乃伊之謎。

自古以來埃及一直壟罩著神秘、奇幻的色彩，其背後的故事更引得許多探險家追尋！（Discovery頻道 提供）

Discovery頻道將於4月8日上午8點全球同步直播《追謎探險隊：埃及古墓直播》，由有現代印第安那瓊斯之稱的探險家─喬許蓋茨(Josh Gates)主持，他將明星冒險家團及世界著名的埃及古物學家合作，透過2小時全球同步放送的特別直播節目，深入埃及明亞這片古墓的新墓室一探究竟。

深入埃及明亞古墓新墓室一探究竟，一刀未剪LIVE直擊神秘古物，並打開埋在墓群底下深處的一具石灰岩石棺，一窺數千年木乃伊真面目！（Discovery頻道 提供）

通過古人挖掘的豎井前往迷宮般的隧道和墓室後，考古學家發現裡頭有40多具菁英階級的木乃伊，其中有些還佩帶了無價首飾。這個龐大的地下墓群堪稱古物寶庫，有數百個手工雕刻的小雕像，以及狀況良好、用來存放木乃伊內臟的卡諾卜罈。

2019年2月在開羅以南320公里稱為「明亞」的荒蕪地區，更發現有著超大片的地下古墓群出土，被稱作為是25年來埃及最重大的發現！（Discovery頻道 提供）

不過考古學家發現有幾個房間還有待探索，其中最振奮人心正是埋在墓群底下深處的一具神秘石灰岩石棺，內部木乃伊的身份可能到現在為止已有3000年歷史了，仍是數千年下來未解之謎...。

通過古人挖掘的豎井前往迷宮般的隧道和墓室後，考古學家發現裡頭有40多具菁英階級的木乃伊。（Discovery頻道 提供）

一刀未剪LIVE直擊神秘古物，並將打開埋在墓群底下深處的一具石灰岩石棺，一窺這具數千年未解之謎的木乃伊真面目！《追謎探險隊：埃及古墓直播特輯》也將於4月21日週日晚間9點重播。

《追謎探險隊第4季：埃及古墓直播》。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)