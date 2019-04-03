台中市政府民政局為方便民眾清明節祭祖掃墓，特於4月4至5日於豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰等5區啟動「掃墓接駁專車」；民政局長吳世瑋說，全程免費接送掃墓民眾往返墓區，歡迎多加利用，免受塞車之苦。

吳世瑋表示，為讓民眾有良好的祭祖掃墓環境，市府今年2月先行啟動各區公墓全面除草作業，讓掃墓民眾更方便進出；假日掃墓期間，並依各地交通情況進行交通管制，嚴禁私人車輛進入，避免塞車。

各區掃墓專車的接駁點、開駛時間及搭乘方式：

1. 豐原區4／4～4／5備有9人座及20人座車輛自早上6：00至中午12：00於豐原區公所旁育德街(靠豐南國中) 搭乘。

2. 后里區4／4～4／5備有20人座車輛自早上7：00至中午12：00於中科管理局停車場(后科南路、聯相公司對面) 搭乘。

3. 太平區4／4～4／5備有20人座車輛自早上7：00至下午1：00於太平區第一花園公墓管理室旁停車場(山田路12號)搭乘。

4.沙鹿區4／4～4／5備有20人座車輛自早上7：00至下午4：00於中山路示範公墓路口(往沙鹿納骨堂方向) 搭乘

5. 霧峰區4／5備有9人座車輛自早上6：00下午4：00於霧峰區中正路144巷巷口(簡易自來水廠旁) 搭乘。

民政局強調，接駁車依現場人數狀況發車，詳細交通疏導規劃、專車接駁時間等資訊公告於生命禮儀館理處官網（ http：／／bit.ly／2FW1R70 ）查詢。

(中時 )