大家想要買房了嗎?但是對房產真的了解嗎?今天後宮要來考考大家房事知多少!

感覺又是來到一個冷知識時間了。第一題「在台灣，10層樓以上的大樓，哪一層的房價最便宜?」說實話小編住家裡，也真的吃米的不吃米價。

▲數字「4」從以前到現在一直是華人忌諱的數字，所以沒事還是別碰為妙。(圖片來源:麻辣後宮傳)

李懿:「頂樓，以前大家都喜歡買頂樓，因為可以加蓋，如今頂樓不容許加蓋，住在頂樓太陽直曬會比較熱，所以認為頂樓會最便宜。」

成語蕎:「四樓，因為4是比較不吉利的數字。」

黃旭:「四樓，因為諧音接近『死』字的音，台灣人會比較忌諱，所以四樓會最便宜。」

大根:「我會選三樓，因為我小時候看到比較買不起房子的長輩，最後都是買三樓。」

大家快點跟著後宮的大家一起動動腦吧!接下來，來到第二題「根據內政部營建署公布的最新資料指出，全台空屋數最高的縣市在哪裡?」這題想要買房的大家一定要打開耳朵，仔細聽聽大夥怎麼說啦!

還沒關注麻辣的節目，一定要趕快來收看喔!連大根都成為班底了!(圖片來源:麻辣後宮傳)

成語蕎:「我覺得是基隆，因為基隆比較潮濕，住得人應該會比較少，所以空屋會比較多。」

黃旭:「台中市，因為台中有很多新大樓。」

大根:「新北市，我覺得新北市有很多地方正在開發，像林口、淡水之類的。因為剛開發，所以都還沒人住，所以新北市很有可能。」

李懿:「台中市，台北市或新北市通常有許多上班族北上，應該居住的人非常多。相較於台中市，大家眼目可見高樓大廈一棟接著一棟蓋，一期、二期、三期……等，都陸續在推出，房子蓋很多，外觀都很漂亮，但是好像沒有人入住。」

(中時電子報)