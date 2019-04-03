印尼籍逃逸女移工雙雙淪為詐騙車手，因在超商等計程車，被眼尖員警認出逮捕。（王文吉翻攝）

休假員警帶女兒到超商購物，認出逃逸女移工，在女兒面前「當英雄抓壞人」。（王文吉翻攝）

逃逸移工也被詐騙集團吸收！豐原分局合作派出所警員陳智凱日前休假帶女兒到超商購物，發現2名行跡可疑的外籍女移工，拉著行李在店內等候計程車接送。陳智凱認出其中一人樣貌疑是詐騙車手，他立即通報警力支援，確認2人均為印尼籍逃逸移工，且涉及多起詐騙案，詢後押送台中市移民署專勤隊收容。

警方調查，30歲 NANIK PUJIWATI為印尼籍移工，2018年9月來台擔任看護工1個月就逃逸，之後被詐騙集團吸收成為車手，遊走豐原、潭子等地取款。另名33歲MURGINI也是印尼籍移工，2018年5月來台，擔任看護工3個月後逃逸，因到處打零工結識同鄉，並一起當車手。

NANIK PUJIWATI說，她與MURGINI當時要轉移陣地，相約在超商等計程車，沒想到遇到警察，還被認出來。從警2年的陳志凱說，他休假帶女兒去超商買養樂多，忙著抓人卻把女兒晾在一邊，事後覺得有點愧疚，但想到可以讓女兒看到爸爸抓壞人就釋懷一些了。

(中時 )