世界各國都面臨用電量增加、能源短缺、城市安全等問題，以歐洲來說，在政策鼓勵下，近幾年電動車數量大幅成長，少了汙染卻也增加用電需求，另外因電價高，如何節能也成為一大課題。

全球自動化大廠的台達電，不同於一般廠商只供應「單一產品」，而是提供「完整、整體的解決方案」，新上任的歐洲總經理Dalip Sharma就指出，電動車、智慧建築、工業自動化在歐洲都備受重視，也發展了一段時間，台達在既有技術基礎上開發出很多系統，可以提供一整套解決辦法，是在歐洲市場較占優勢之處。

Dalip Sharma是台達新上任的歐洲總經理，他自2003年加入台達，曾擔任印度總經理。由於台達EMEA總經理負責的範圍涵蓋歐洲、中東與非洲，Dalip Sharma坦言，每個國家不可能適用同樣的經營策略，必須因地制宜，這是他在思考整體經營布局與方針的首要考量。

以歐洲國家來說，Dalip Sharma認為，台達的優勢在於能提供完整的解決方案。他說，城市人口增加、電動車發展越來越成熟，會出現耗電、能源效率等問題，而台達開發了包括商用及家用充電樁、電源控制系統、太陽能系統與儲能設備，客戶不用個別向不同廠商購買產品，台達的「電動車充電解決方案」即可滿足所有的需求。

因此，即便相較台灣或其他不少國家來說，歐洲市場對於電動車、工業自動化都發展得更為成熟，但Dalip Sharma表示，台達能夠提供完整的解決方案，是在歐洲更具優勢的主要原因。他也說，自己過去在印度工作，當地精於研發，這部分的「印度經驗」將是他上任後可以有更多發揮的地方。

(中時 )