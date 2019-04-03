為禽獸說兩度致歉... 陳明通「手插口袋」

陸委會主委陳明通為說錯話昨公開道歉，而農委會主委陳吉仲也頻頻說錯話卻未道歉。對此，雲林菜農林佳新表示，「同樣兩個主委一樣姓陳，真強烈的對比」，陳明通道歉，陳吉仲硬拗到底，還說人家都是假新聞，甚至一堆1450無腦護航，這種死不認錯的人才真的要譴責。

林佳新在臉書發文說，陳明通主委既然誠心道歉了，誠如韓國瑜說的事情過了就算了，無限上綱激化對立並不會使得國家富強，大家就別再這議題上虛耗了吧，彼此仇視不會讓國家進步。

但他話鋒一轉說，對比之下，一個用三年無能傷害人民的農委會主委陳吉仲，他的失言簡直罄竹難書，如高麗菜一年6、7收、平均農民154萬收入今年會達到180萬、進口蒜頭是要用來做蒜頭蒜種的等，一路不是扯謊就是說人家假新聞，一路上死不認錯也不改進，不改進就算了還用大量1450想粉飾太平。

他表示，一個道歉，一個硬拗到底，還說人家都是假新聞，甚至一堆1450無腦護航，這種死不認錯的人才真的要譴責。最後他說，他還是想辦法幫芭樂農吧，真的很苦

(中時電子報)