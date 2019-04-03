台北市張姓男子因不滿隔壁房客噪音吵到他，去年他縱火燒屋燒死無辜的謝姓女洗碗工，犯案後他跑到三溫暖過夜被警方逮捕，刑事部分，高院依殺人罪將他判刑18年，民事部分法官判他須賠償死者家屬100萬元。可上訴

2018年2月28日深夜，在環保局清潔隊任職的張男，因不滿隔壁李姓室友晚歸還故意發出聲響吵到他，2人發生衝突後，他朝公寓2樓客廳潑灑汽油縱火後逃離，住2樓的55歲謝姓瘖啞女洗碗工卻燒死在屋內，另有7人受傷。

北院依殺人罪將張判刑18年，案經上訴後，高院認為張男在原審審理時坦承犯行表示後悔，更表示要與受害人商談和解彌補損失，但卻未提出賠償作法，且又翻供否認殺人犯行，張男未切實反省自我，將他判刑18年。

民事部分，高院認為張男放火造成謝女死亡，讓謝的兒子痛失母愛，考量家屬所受的精神痛苦，認定張男須賠償120萬元，扣除家屬已領取的犯罪被害補償金20萬元，判決張男須賠償100萬元，全案可上訴。

(中時 )