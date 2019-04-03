國民黨基隆市黨部主委黃希賢（右四）今（3）日前往七堵參加共餐與地方團體、長者及弱勢團體同樂，並提出政府單位應增加補助額度。（張穎齊翻攝）

基隆市人口老齡化嚴重，獨居老人與弱勢家庭眾多，已表態投入基隆市立委選舉的國民黨基隆市黨部主委黃希賢今（3）日前往七堵參加共餐，除了關懷長者與弱勢團體外，並發現政府機關雖然在經費上有部分補助，但額度卻相當有限，他認為應該增加補助額度並調整審核機制，讓熱心公益的團體或個人的努力付出，彌補當前社會福利政策不足之處。

基隆市目前有許多地方民代、公益團體與社區關懷據點提供共餐服務，讓獨居老人與弱勢家庭得以溫飽並增加相互交流機會，像是堵南里就是由里長余佩儒帶領著里內志工，每周一至周五一大早烹煮午餐70至90人份，4道菜及打包餐盒，另由志工開車送到里內4個據點再分送出去。

其中，有些志工平時都還在上班工作，仍利用一點休息時間來幫忙烹煮、清洗餐盒，服務貢獻的精神相當令人感動；而共餐經費來源，老人弱勢家庭每份餐盒收取35元、台聯貨櫃員工70元，整體經費運作不足時，則由台聯貨櫃贊助、善心人士捐款，以及志工從事資源回收所得來貼補，勉強可支應整個供餐所需費用，不過政府補貼經費不多。

黃希賢指出，這些共餐服務的經費來源大部分都是由各社團、民代、里長自行籌措財源發起辦理，有的是自掏腰包，部分則由熱心民眾捐贈物資或經費維持這項服務不致中斷，參與服務的志工從採買食材、烹煮到送餐一手包辦，每個都是自動自發投入這項相當有意義的工作行列，這樣熱心奉獻、服務社會的精神相當難得，更值得效法。

黃希賢說，政府目前雖對於共餐服務提供部分經費補助卻相當有限，且補助經費必須附上單據才能核銷，但採買食材卻有許多時候要取得發票或收據有所困難，像是買把蔥20元、買包蒜頭50元就不容易取得單據。

「建議增加經費補助！」黃希賢強調，對於單據核銷應從寬認定以減少作業上的困擾，同時也在當前社會福利政策未臻完善時，藉由這些熱心公益的團體或個人的努力與付出彌補不足，照顧社會上更多需要關懷的人，另可透過食物銀行分配食物資源給這些需要的單位。

(中時 )