協會自費捐贈492本書籍。(中華道家人文協會提供)

道家人文協會於3日舉辦「書香傳愛‧安心上學～高雄梓官國小書籍暨物資捐贈」活動，由協會志工組組長劉美良帶領志工，自費至高雄市梓官國小捐贈492本書籍，梓官校長林嘉文代表受贈。(中華道家人文協會提供)

協會自費捐贈492本書籍及許多物資。(中華道家人文協會提供)

協會自費捐贈492本書籍。(中華道家人文協會提供)

道家人文協會於3日舉辦「書香傳愛‧安心上學～高雄梓官國小書籍暨物資捐贈」活動，由協會志工組組長劉美良帶領志工，自費至高雄市梓官國小捐贈492本書籍，梓官校長林嘉文代表受贈；並針對該校三戶弱勢學生家庭與一戶畢業生弱勢家庭，提供654項食品與民生用品等急需物資，期盼用愛陪伴孩子走過困頓的求學之路。

協會榮譽理事長紫嚴導師有感於許多弱勢家庭學童，因生活貧困，無法和其他的孩子一樣擁有新文具、足夠保暖的衣物，甚至有時還得餓著肚子念書，因此期許協會提供更多急助資源。協會此次針對四戶弱勢學生家庭提供日常急需民生物資，其中一戶為梓官國小畢業生小婷(化名)，現就讀國一的她，父母親皆因身體因素無法工作，但除了要撫養五名子女外，還得想辦法支付房租。

另一戶則是分別就讀小四和小一的姐弟，父母離異，母親收入不穩定，兩姐弟常常沒吃早餐，長期營養不良，即使申請課後照顧班，仍需愛心物資維持日常生活。協會於農曆年前先提供米、麵條、保久乳等食品給予狀況較為緊急的兩戶，並於今天再提供食品、營養奶粉、清潔沐浴品、保暖衣物、運動鞋、益智玩具等物資，期盼能減輕四戶弱勢學生家庭的經濟負擔。

梓官國小圖書館原有藏書早已老舊毀損，無法閱讀，協會也特別規劃圖書捐贈，以善款挹注購買，由老師與學童們共同選出492本書籍，除了希望培養學童們的閱讀習慣，並縮小城鄉課外讀物資源的差距，校長林嘉文相當感謝協會，「讓全新啟用的圖書館，能擁有豐富多元的書籍供孩子們閱讀，而圖書館也將成為社區共讀站，提供居民前來使用，共享閱讀資源，期盼書中的知識，能無形中擴展更多孩子們的生命寬度。」

協會志工組組長劉美良表示：「協會創會榮譽理事長紫嚴導師向來強調，愛會透過無私地分享，變得越來越多，並能讓你我的生命更加踏實圓滿。感謝社會大眾的善心匯聚，分享給這些孩子們，衷心期盼這次活動，能在孩子的心中灑下愛與閱讀的種子，在生命歷程中逐漸扎根萌芽，為孩子們開啟新的人生可能，相信這份善的力量，未來能重新回饋給社會，啟發並幫助更多人，讓更多人感受溫暖與幸福。」

(中時 )