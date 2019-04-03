法務部長蔡清祥表揚中信反毒基金會副董王卓鈞(左)。(陳志賢攝)

明天是兒童節，法務部長蔡清祥為了協助因案入監的女受刑人的幼兒教育，特別與中信反毒基金會合作，給桃園、台中及高雄所女子監獄受刑人2歲以上的幼兒一份兒童節禮物，共計8名幼兒於日間至幼兒園就讀，接受與一般兒童無異的受教機會。

法務部說，每名幼兒的幼兒園學費每年約14萬元，都由中信反毒基金會提供，受刑人不必支付。法務部長蔡清祥開玩笑說，監所提供這麼好的幼兒學習環境，但我們並不鼓勵大家來使用，因為入監的媽媽是不得己的。

法務部表示，目前攜子入監所的女收容人，約七成是涉犯毒品案，法務部認為幼兒因常身處於高風險家庭，如何協助收容人扮演合適的照顧者，不僅有助於收容人改變生活翻轉人生，更許子女有美好的未來。

法務部說，蔡部長上任後，指示矯正署積極規劃「2歲以上的受攜幼兒於日間送托幼兒園方案」，桃園、台中及高雄3所女子監獄自4月份開辦，共計8名幼兒於日間至幼兒園就讀，接受與一般兒童無異的受教機會，指導生活常規及提供各項身心發展之學習，保障收容人子女之學習權，以利回歸家庭的銜接。

法務部表示，自2017年起矯正署與中信反毒教育基金會攜手推動「強化矯正機關攜子入監處遇措施合作方案」，基金會捐贈379餘萬元，提供矯正機關延聘保育人員、增加親職教育與幼兒發展處遇課程，以及改善保育室設施設備。

今年基金會更捐贈467萬餘元，加強常態性辦理攜子入監業務的桃園、台中及高雄3所女子監獄延聘全職保育人員，並規劃建置戶外遊樂設施，使被收容的母親學習照護及撫育技巧，並提供幼兒更多的活動空間。

(中時 )