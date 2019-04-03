楊宗緯回覆。（圖／達志影像；翻攝自小智在日本微博）

該名直播主留言自稱要自殺。（圖／翻攝自小智在日本微博）

陳冠希2年前和大陸名模女友秦舒培在美國生下一女，日前陳冠希帶女兒在日本街頭逛街，巧遇一名大陸直播主，陳冠希起初禮貌表示因為有小孩，不方便合影，沒想到對方不死心，導致陳冠希大發飆，影片傳開，網友大多一面倒罵直播主白目，今(3日)傳出該名直播主揚言自殺，引來歌手楊宗緯親自補刀回應，要是真的死了，「在哪我都願意去上柱香」。

昨網上傳出一名直播主在日本遇到陳冠希父女影片，一開始陳冠希婉拒合影，但該名直播主繼續窮追猛打，讓陳冠希暴怒，失控痛罵對方：「我跟我女兒的時候，不要搞我」、「你在直播什麼，你要拍什麼？」直播主稱自己沒有要跟拍，但仍引來陳冠希發飆。

影片熱傳後，該名直播主的行徑被網友罵翻，今凌晨有人分享該名直播主近況，稱：「我已死，有事給我燒紙」、「現在我要去死了，再見大家～」，楊宗緯見此霸氣痛批說：「用網路霸凌或網路暴力為自己解套的同時，想想自己是怎麼在網路這個空間去扭曲別人。真死的話，在哪我都願意親自去靈位前上炷香！」其他網友回應：「這麼剛！我要去把你的歌單聽一遍」、「無條件支持我鴿王」、「對的，這三觀很正」、「在他墳頭唱一首洋蔥」。

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(中時電子報)