清明兒童4天連假即將展開，花蓮各大旅宿業者推出應景兒童節活動，搶攻國旅親子客群，4天連假飯店平均住房率約8成、民宿平均有6成，除了春遊500元住宿補助，花蓮縣政府也加碼送出500元Q幣消費券，刺激遊客消費。

春遊補助4月開跑，自由行最高補助500元、團體旅遊最高上限可達5萬元，花蓮縣政府則推出「花蓮好Q」數位消費券平台，每人最多再補助500元「Q幣」消費券，另外，4月至6月期間，入住指定11家飯店，就可憑收據參加抽獎，預計送出11張總統套房住宿券。

針對兒童好康方案，花蓮縣政府推出4月兒童洄瀾月系列活動，縣內40多家知名企業及廠商合作，只要12歲以下兒童都可參加，體驗活動包括職業試探中心、一日職人體驗及兒童節商店優惠，詳細內容皆已公布在「108年快樂洄瀾兒童月系列活動」粉絲專頁內。

不僅公部門積極推優惠活動「攬客」，各大飯店業者也推出各項兒童節優惠活動，遠雄海洋公園推出生肖屬豬的小朋友、設籍花蓮或身分證字號為U開頭的12歲以下小朋友免費入園；理想大地渡假飯店則在4月7日前，免費招待花蓮12歲以下兒童享用自助晚餐。

此外，知名景點「蝴蝶谷溫泉渡假村」、「池南森林遊樂區」、「慶修院」、「新光兆豐農場」及「光隆博物館」則推12歲以下兒童免費入園，賞鯨業者也推出兒童免費搭乘福爾摩沙航班，禮遇未來主人翁。

花蓮旅館公會理事長陳義豐指出，清明假期前2天訂房率皆有近9成，後2天訂房率則約5成，住房率維持以往連續假期表現，認為春遊補助僅搭到首、尾日，幫助不大，地方政府與業者接力推出活動方案為主要吸引力，也盼中央能提供更有力的誘因，有效提升淡季觀光產值。

(中時 )