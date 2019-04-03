中天新聞 敲定4/5見面談！吳敦義「動腦筋」勸韓國瑜參選

國民黨主席吳敦義早上才宣布5日將與高雄市長韓國瑜會面，不過下午又傳出，由於韓國瑜即將出訪美國，希望18日返國後再擇期會面。外界關心2020總統大選國民黨黨內初選結果？前行政院發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉模擬吳韓會可能的兩套劇本，預言如果黨不辦初選、直接徵召韓國瑜，只要他願意接受徵召，這事基本上就算塵埃落定了。

胡幼偉在臉書發文指出，如果吳敦義只勸韓國瑜去登記，或黨中央用「徵召」、「特邀」方式，幫韓完成登記程序，也就是說，還是要老韓參加初選，那他猜韓不會同意。

如果吳敦義問韓：「若黨直接徵召你為總統候選人，初選不辦，你同意嗎？」，胡幼偉猜老韓會說：「這是假設性問題，但無論如何，我會尊重也感謝吳主席和所有黨員同志的想法」。

胡幼偉說，如果是這樣，表示他猜對了，老韓不會參加初選；但如果黨直接徵召他為總統候選人，他願意（也只得）接受黨的徵召！如果談過後出來的消息是這樣，這事基本上就算塵埃落定了。

(中時電子報)