因為一隻麥克風，竟使漁港開放垂釣會議爆出激烈衝突。行政院政務委員唐鳳3日於基隆舉辦協作會議，邀請各漁會、漁民團體、縣市主管機關參加，會議間卻因麥克風收音不良，會議地點分成兩邊，漁民無法充分表達意見，引發不滿並退席抗議，場面十分火爆。

3日上午11時展開的協作會議出席十分踴躍，但現場卻分為2處，半數漁會理事長、總幹事還有漁民團體及記者被安排在3樓的第二會議室，僅能透過直播畫面觀看第一會議室的情況。不少人埋怨這樣根本無法充分發言。

會議進行約一個半小時後，提案人俞澤宇上台發言，卻發生麥克風收音不良，導致3樓會議室的民眾聽不清楚底下情況，後數名漁會總幹事按耐不住，起身痛罵政府根本是「裝肖仔」，3樓的人不管說什麼，底下都聽不到，等到官員、釣客講完，會議也結束了啦。

數名漁會代表愈講愈氣，決定集體退席下樓抗議，但數10人在門口遭到警方、漁業署阻擋，雙方隨即爆發口角，甚至產生肢體衝突，但仍然不得其門而入，最終憤而離開，場面十分混亂。

基隆市漁會總幹事陳文欽表示，政府不應該先射箭後畫靶，在沒有討論下就要開放50處漁港合法釣魚，引起漁民恐慌，大家應該坐下來找出解決方法。

中華民國全國漁會總幹事林啟滄指出，現在開放的18個點完全沒有管理，糾紛層出不窮，現在又要開放50個漁港，導致全國漁民大恐慌，政府要做負責任的事情，不能在沒有配套措施的情況下貿然開放。

唐鳳表示，陳其邁副院長之前的意思是「50個釣點」，絕對不是「50個漁港」。本次協作會議裡的意見都有全程直播、逐字紀錄，也會帶回行政院，跟蘇貞昌院長、陳其邁副院長報告。

唐鳳幕僚則表示，這次將會場分開的主要原因是第一會場的功能是專注在議題討論，因此有不同意見的代表人數比例配置。第二會場的功能則是單純的意見表達，以及旁聽。

(中時 )