民進黨總統初選「蔡賴之爭」開打，外傳前行政院前院長賴清德初選團隊已成形，由前北市顧問洪智坤擔任背後操盤手，對此賴表示，完全不是事實，應該是有人刻意放話；至於黨主席卓榮泰昨表明由「霸王條款」決定出線者，被解讀有意搓掉賴清德，賴說，「沒有這樣想，一切尊重卓榮泰安排。」

賴清德今下午參訪台灣人工智慧學校，與金融、服務、製造、媒體等各領域的AI人才面對面座談，賴表示，出身基層的他一路見證經濟奇蹟，台灣經濟沈寂至今，須由政府利用公權力領軍，以軟體驅動硬體設備，才能「軟硬兼施」，再創第二波經濟奇蹟。

外傳洪智坤替賴清德初選操盤，發言人林聖哲昨發聲明駁斥非事實，賴清德今再次澄清，完全不是事實，應該是有人刻意放話，團隊有年輕人、也有以前的老朋友，各行各業都有，不會擔心被「搓掉」，相信民進黨的民主制度。

對於宜蘭縣黨部連署支持蔡賴配，黨內也表明推出「霸王條款」決定出線者，疑似劍指賴清德，對此賴表示，大家都擔心初選影響黨內團結，但他參選只為得到部分支持，接棒為台灣接棒，共同承擔責任，並非要否定任何人，君子之爭要超越派系、超過國家，避免初選的副作用，其餘黨內意見都尊重主席卓榮泰安排。

賴清德9日合體網路紅人「館長」開直播，是否主攻年輕族群？賴說，只是希望透過館長提供平台，讓年輕朋友了解他對國家發展方向，強化與年輕世代的交流。

至於日前有民調指出，20至29歲的支持度中，賴清德略遜於蔡英文，是否刻意開直播搶攻年輕族群？賴表示，就他所掌握的民調中，不同民調都呈現不同結果，根本沒有一致性，但在每個面向、年齡都要持續努力。

至於蔡賴會討論什麼？賴清德說，尊重卓榮泰安排，見面應該也只會討論初選程序如何進行，不會有其他議題，對民進黨的民主制度有信心，既然登記參選初選，就要以民主之爭走完程序。

(中時 )