民進黨主席卓榮泰今受訪表示，召開全代會通過提名，是黨章規定，也是整個提名程序的一部分，那是本來就有；不過民進黨新聞部主任丁允恭事後解釋，總統候選人在初選全民調執行完後，由中執會公告就算是黨的提名人，在法規上沒有說是要經過全代會通過。

至於若總統初選後人選出爐，若要「換人」；丁允恭說，若連署換人相關提案送來全代會，只要合於規定的提案，全代會一定要處理，表決通過就算通過了。就法規面確實沒有規定要否決的話，人選的標準為何，但是，當然要有實際上的正當性，這提案才會通過。

至於要否決初選通過的人選，候選人遭否決的要件為何？丁允恭說，沒有要件，只要全代會黨代表投票過投票門檻即可。

此外，前行政院長賴清德投入民進黨總統初選後，傳出黨內已開始醞釀召開臨時全代會，動用「霸王條款」終止初選，藉此促成「蔡賴配」。對此，多次表態支持蔡英文總統的立法院副院長蔡其昌今天表示，民進黨的制度沒有保證連任者可以優先，但地方黨部主委若要提案召開臨全會徵召蔡英文，這也是民進黨的制度。

他說，依照民進黨公職人員提名辦法第十條，全代會對公告的人選有另外想法，確實可以徵召另外候選人，但這只是法規上規定，黨中央立場要公平、公正辦理初選。

媒體詢問，以前總統初選通過的人選，是否都有經過全代會通過？丁允恭說，依照法規是沒有這樣規定及必要性，中執會公告就算通過了。目前法規確實不需要全代會通過。以前全代會只是候選人造勢、宣示的過程而已。

至於今年全代會何時召開？丁允恭說，至今還沒有精確日期。

根據民進黨公職人員提名條例，第10條規定，第一、二、三類候選人以初選產生者，經「全國」黨員代表總額五分之一以上連署提案，「全國」黨員代表大會二分之一以上在場，五分之三之決議，得否決之。由中央執行委員會另行徵召適當人選參選。

(中時 )