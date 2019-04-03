格鬥機器人挑戰擂台，許多學童爭相體驗操控。（校方提供）

富春國小體驗漆器彩繪，在磁鐵表面進行貼葉肌理表現。（校方提供）

慶祝兒童節，台中市富春國小舉辦模範、健康兒童表揚大會，校方並精心策劃「社團成果發表、師長粉墨登場、科技活動展演、漆器體驗活動」等四大系列活動，以生動活潑及寓教於樂的方式，讓學生在玩樂中也能吸收知識，活動最後「反轉下課」時間，校長李秀櫻宣布「下課40分鐘」，讓小朋友玩到過癮。

學校多元社團的成果發表，首先登場的是爵士鼓演奏，四年一班王咏心、五年二班林秈漞接力演奏《Girlfriend》、《我相信》，獲得熱烈掌聲。烏克麗麗的成員雖是中低年級，個個信心十足，彈奏曲風歡樂的《小酒窩》。

師長粉墨登場是第二個亮點：當男主任、老師一出場就造成全場轟動，原來是行政團隊男師長的搞笑軍裝表演「天兵總動員」，不計形象以詼諧逗趣的橋段，與台下學生互動同樂，笑聲尖叫聲不斷，最後以軍歌撼動全場結尾，嗨到最高點。

「科技活動展演」由4位學生操控四軸承飛機，進行分列式操演，整齊劃一及精湛的操控更博得滿堂彩，似乎跟前項報告班長一別苗頭；連格鬥機器人也來挑戰擂台，大秀格鬥美技驚呼聲連連，展現科技前導特色學校。

壓軸的是漆器體驗活動，校方特別邀請台中市漆藝協會理事長廖勝文親授漆器彩繪「手信」DIY活動，在磁鐵表面進行貼葉肌理表現，讓每位師生擁有獨一無二的專屬磁鐵禮物，促進藝術涵養並落實美感教育。

(中時 )