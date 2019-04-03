楊鎮浯縣長強調，與鄉親做好互動，針對網路傳言「一次講清楚」。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯上任百日，今（3）日中午在網路開直播，暢談施政理念和心得外，也針對鄉親有關「55歲至64歲三節慰問金」等政策疑慮提出澄清，在空中與海內外金門鄉親直接「對話」。

這項在中午11時30分開始，至12時30分許結束的直播，因鄉親發問十分踴躍，超過原定時間半個小時，但因是上班、上課時間，平均僅吸引約170人在線上觀看，最多時候也只有200多人。

楊鎮浯與曾在媒體服務的吳伯揚，以雙主播對談方式進行直播，首先鎖定縣庫財政議題，強調選舉出身的人最會討好選民，但他抱有帶領金門往前走的使命感，堅持做該做的事，「該花的錢一毛也不能省，該省的就要省下來」決不是部分鄉親口中的「省長」。

他澄清指出，縣庫目前雖仍有140幾億元，但金酒已連2年在帳面上有稅後盈餘，卻都是庫存高粱酒，並無現金可入繳縣庫，導致去年縣府「吃老本」透支17億元，今年推估將短絀20億元，但針對鄉親關心的「交通券」目前根本沒有傳言所指的停發問題，甚至連提案討論也沒有。

另有關「55歲至64歲三節慰問金」，楊鎮浯也表示，雖然造成縣庫沈重負擔是事實，但縣府目前並無「動它」做任何改變的想法或政策，只因鄉親有不同聲音，基於社會對話，才委外進行民意調查，未來即使有排富、落日條款或任何改變，都一定會有讓鄉親都能接受的折衷配套方案，決不會粗糙執行。

楊鎮浯也強調，用人適才適所也要求穩定性，不能像「走馬燈」換來換去，任用李增財出任董事長是看重他曾任金酒廠長，新廠也在其手中規畫執行，又歷任縣府多個局處長，確是老成持重又有管理長才，與熟悉大陸通路和市場文化的廈門公司董事長楊應雄，都是可委託「顧擔」的人才，並非如部分鄉親所指的選舉「酬庸」。

楊鎮浯還就興建社會住宅、生態環保、觀光旅遊、金酒和牛肉銷往大陸，以及副縣長、廉政委員會召集人的人選，與鄉親敞開胸懷開講，強調要與鄉親做好互動，針對網路傳言「一次講清楚」。

由於直播團隊工作效率好，民眾提問很快變成直播看板，還遭部分鄉親質疑「作假」。縣府預期未來將有更多人加入觀看，將在適當時機再安排縣長與鄉親空中對談。

(中時 )