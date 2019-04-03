彰化南瑤宮笨港進香隊伍今年出現「行動油錢箱」，開箱清點，總計8萬9199元，全數捐給彰化家扶中心，作為家扶扶幼基金。（吳敏菁攝）

彰化南瑤宮笨港進香隊伍今年出現「行動油錢箱」，開箱清點，總計8萬9199元，全數捐給彰化家扶中心，作為家扶扶幼基金。（吳敏菁攝）

彰化南瑤宮笨港進香隊伍今年出現「行動油錢箱」，開箱清點，總計8萬9199元，全數捐給彰化家扶中心，作為家扶扶幼基金。（吳敏菁攝）

彰化南瑤宮笨港進香隊伍今年出現「行動油錢箱」，7天的行進過程沿路接受民眾添油香，3日上午南瑤宮管理人、彰化市林世賢等人共同見證下一起開箱清點，總計8萬9199元，全數捐給彰化家扶中心，作為家扶扶幼基金。

林世賢表示，為發揚媽祖救苦救難的精神，今年首度於徒步進香過程中，以添油香方式勸募經費，善款作為濟弱扶傾，往後每年都將比照辦理，於進香活動結束後開箱清點，全數捐給社福團體。

「行動油錢箱」是壓克力製作的透明箱子，放置在一台特製的小拖車上，由專人徒步拉推，3月24日至30日，連續7天跟著進香隊伍前進，沿途接受民眾添油香，添油香的人都獲贈一張平安符和金箔貼紙；3日上午開箱清點後，全數善款捐給彰化家扶中心，主任王震光代表接受。

林世賢說，南瑤宮笨港進香流傳經200餘年，期間曾經中斷，1970年代改為改為乘坐車輛，以3天2夜方式進香，到了2014年才又恢復徒步舊制，至今已連續舉辦6年；深具原生性的繁複祭祀儀典，保留珍貴傳統，納入無形文化資產。

(中時 )