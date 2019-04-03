隨著美日職棒全場次在上週末聯袂展開，2019棒球季也宣告正式開鑼！每天都有驚奇的棒球賽事總無時無刻碎人眼鏡，開季首戰就落難的強投不在少數，而他們，正是最好的投注「不讓分」標的…

一般而言能在開幕週登板亮相的投手，絕對是球隊前三號王牌，春訓調整也應該令人放心，但畢竟正式賽強度仍有不同，在各種因素下有人便會遭迎頭痛擊；接下來，莊家在這些強投出賽時開盤參考的數據，除了強悍的歷史紀錄，還要加入不穩定的近期狀況，原先會設定較低的賠率便可能稍微調高一些，倘若我們認為這些好手的自我調整能力仍屬一流值得博一把，那麼彩迷的機會就來了！

下表就是上述所提狀況，開季首場出賽遭對方打線炸裂的強投們：共通點是局數短卻大量失分。從數據論，以其實力而言自責分率超過5.00就屬不正常，更遑論目前是爆表的超過兩位數…由於他們仍被賦予分攤團隊整季投球局數的重要任務，只要恢復水準，所有數字都會朝正常值趨勢來回歸，屆時，他們在出賽時的「不讓分」賠率設定上也將回到低賠率水平，投注當然是趁此時加碼會有更高獲利。

MLB開季落難強投名單

這份落難強投名單根本是每個教練心中的夢幻投手陣容：像是2013年起連六季單季200次以上奪三振，包含2017年豪飆308K的塞爾；又如2008年起已連續11季勝投達兩位數，更在2015年寫下1.66極驚人全季超低自責分率的葛林基；或是像2015年單季拿下22勝的波希羅…以他們生涯長期穩定的表現來看，一時的迷航真的是彩迷的大好機會，他們的壓制力身手仍是值得信任的！不妨鎖定他們下一場出賽的機會來進行不讓分投注。

巧合的是，目前表訂波希羅將與高德利在本週六(4/6)正面遭遇，因此這場比賽的不讓分勝負著實讓人難以抉擇，達人推薦強強相爭輸人不輸陣，所以也可從「小分」著手。此外，紅襪和響尾蛇都屬分區勁旅激戰難免，兩邊「勝分差1分」的包牌可酌量分配資金來嘗試。

(中時電子報)