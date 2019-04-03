中和抽水站發生工人跌落抽水井意外。（王揚傑翻攝）

新北市中和區立業路中和抽水站內，今（3）日下午2時許一名61歲劉姓工人疑要將馬達放置抽水井時，不慎跌落15公尺深的抽水井內，當時在工具間休息的黃姓工人聽見重物落地聲響，急忙到施工處察看，發現劉男橫躺井底，遂立即向119報案。

新北消防救難人員到場將劉男救出，但已無意識，隨即緊急送往雙和醫院搶救，不幸仍於3時20分宣告不治。

警方鑑識人員隨後到場採証，並調閱周邊監視器，釐清事發原因。

(中時 )