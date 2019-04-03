工人跌落15公尺抽水井 送醫不治 17:042019/04/03 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中和抽水站發生工人跌落抽水井意外。（王揚傑翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中和抽水站發生工人跌落抽水井意外。（王揚傑翻攝） 新北市中和區立業路中和抽水站內，今（3）日下午2時許一名61歲劉姓工人疑要將馬達放置抽水井時，不慎跌落15公尺深的抽水井內，當時在工具間休息的黃姓工人聽見重物落地聲響，急忙到施工處察看，發現劉男橫躺井底，遂立即向119報案。 新北消防救難人員到場將劉男救出，但已無意識，隨即緊急送往雙和醫院搶救，不幸仍於3時20分宣告不治。 警方鑑識人員隨後到場採証，並調閱周邊監視器，釐清事發原因。 (中時 ) #水井 #抽水 #工人 #人員 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 黨內先互打 新北4綠委備戰 01:302019/03/30 社會 新北創設有機行銷智能中心 01:302019/03/30 社會 雙色號碼停用 新北新門牌恢復原始設計 11:342019/03/30 社會 新北高中職教育博覽會登場 75校特色課程一次看完 11:472019/03/30 社會 掃墓車潮湧現 新北交控全面作戰 13:112019/03/30 社會 7000萬合約 新北農漁產進軍北京 13:252019/03/30 社會 新北高中職教育博覽會 侯友宜體驗電競水冷系統 17:502019/03/30 社會 新商業甜甜圈效應 台北熄燈、新北點燈 17:412019/03/31 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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