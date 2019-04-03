民進黨立委初選上周五截止登記，民進黨今天中執會通過34個同額競選選區停辦民意調查作業，2人以上登記參選之15個選區須辦理民意調查作業，4個選區則無人登記。

上周初選登記的最後一天，現任雲林第二選區（山線）立委劉建國雖前往登記，但因資料不全，無法在下班時間前完成登記；不過據了解，劉建國在當天晚上12時間前完成補件，民進黨今天中執會參照中選會現行實務標準，通過同意劉建國完成初選登記，並同其他登記參選人同步進行審議其立委初選參選資格。

有關第10屆區域立法委員黨內初選作業，發言人李問會後轉述表示，會中通過同意33個同額登記競選選區停辦民意調查作業，並同意追認屏東縣第1選區蘇震清同志經協調退選，退選後屏東縣第1選區形成同額競選，一併同意停辦民意調查作業。

他說，本次立委提名初選，計有34個同額競選選區停辦民意調查作業，2人以上登記參選之15個選區須辦理民意調查作業，4個選區則無人登記。

(中時 )