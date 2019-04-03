上週，印度發射一枚自製的反衛星飛彈，成功擊落印度間諜衛星Microsat-r，總理莫迪特別發表新聞，表示印度成為繼美、俄、中之後，第4個成功進行反衛星武器試驗的國家。然而美國航太總署則警告，印度此舉其實是一件「可怕的事情」，已經威脅到軌道上的人造衛星，以及國際太空站 。

大眾機械(popular mechanics)報導，印度表示，做為標靶的Microsat-r衛星，軌道高度離地面270公里，與太空站所在的400公里軌道有一段距離，但是航太總署署長博登斯坦(Jim Bridenstine)表示，因為反衛星飛彈的動能是朝上的，所以衛星摧毀後，那些碎片也會得到一股向上的力量，NASA追蹤的60塊碎片，其中24塊已經達到國際太空站的高度，甚至還有更高的。

2019 Indian Anti-Satellite Weapon Test - Updated

博登斯坦說，NASA能追蹤的碎片是直徑10公分以上的，至於這個尺寸以下的小碎片，就超過偵測能力，然而小碎片對衛星的危害一樣可怕。並且因為這場試驗，使得國際太空站碰撞軌道碎片的風險，在10天內上升了44%。

不過博登斯坦又補充一段:「目前太空站仍然安全，碎片的飛行軌跡與太空站不同方向，要是我們需要，也可以調整太空站軌道。」

太空碎片也會遇到非常稀薄的大氣層，使它們的動能逐漸消減，就會落入地球，最終在大氣層中燃燒，然而可能需要幾個月的時間，而且飛到高軌道的碎片，回落的時間就更長，這意味著那些碎片造成影響的時間也更久。

國際空間站也受到稀薄大氣分子的影響而減慢運行速度，因此需要定期重點啟動推進器以增加其高度，來抵消大氣阻力。

(中時電子報)