許多人對「智慧城市」這個「口號」都不陌生，但智慧城市的藍圖包括什麼？台灣又要如何實現？其實，在能源、環境議題越來越備受關注的現代社會，台達在世界各地已有許多「以智慧化達到節能」的案例，包括自身企業大樓改造成綠建築，或是在歐美為飯店發展智慧樓宇管理等。

台達品牌長郭珊珊表示，每一家企業都有各自關注的社會議題，以台達來說，「環保、節能、愛地球」是創辦之初就定調的經營理念，而2010年是台達「品牌元年」，更希望進一步找出一個概念，涵括、包容所有台達提供的產品。所以，最後定調在智慧化、物聯網架構下，以「節能」為最高指導原則。

郭珊珊舉例，在很多歐美國家，台達其實也協助不少飯店客戶做樓宇自動化管理，因為飯店相當很耗能，有時沒房客空調仍然很冷，或是燈沒有關掉，浪費大量能源，一旦自動化管理，無論考量節能或業者成本問題，都大有助益。

又如台灣近日對於電力、備載容量多有討論，因所謂備載容量就是電力公司除供應當天所需發電量外，還要準備額外的備載容量因應可能的突發用電狀況，郭珊珊說，台達擁有儲能技術，可以讓高耗電的產業不再需要擔心跳電損失，或是搭配再生能源，也可使供電更加穩定。

台達發言人周志宏強調，過去談到城市的「基礎設施」，一般想到都是道路、橋樑、路燈等硬體設施，但智慧城市的概念愈加被重視，台達提供的產品、軟體乃至於整套解決方案，可以說是另外一種基礎設施，讓智慧城市不再只是口號，而是具體可行的規畫藍圖。

(中時 )