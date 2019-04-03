台灣中油公司宣布4月1日起調漲桶裝瓦斯及工業用丙烷、丁烷等價格，讓許多民眾怨聲載道，國民黨台中市立委第七選區擬參選人莊子富也跳出來抱不平，他指出，景氣不好、人民薪資都沒漲，政府卻放任油氣雙漲，讓人民荷包大失血，實屬不智之舉。

莊子富表示，中油宣布4月起桶裝瓦斯、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調漲1.2元，引起民眾嘩然，許多人更希望這只是愚人節的一個玩笑，但事實卻非如此，若以桶裝瓦斯每公斤漲價1.2元計算，一桶瓦斯就要漲24元，對小吃業者來說營業成本提高。

莊子富指出，桶裝瓦斯是小吃業者賴以為生的必需品，政府要漲價應做綜合考量，而不是說漲就漲，在執政黨高層對自己執政下的經濟成果洋洋得意時，卻不知基層人民的感受與高官們大相逕庭，政府在未改善整體經濟環境的情況下還決定調漲油氣，實在不智。

莊子富強調，大家都了解油氣價格的漲跌與國際油價相關，但貿然調漲桶裝瓦斯等價格，對社會造成成本的增加，此成本一定會轉嫁到消費者身上，其實又是一種惡性循環。

(中時 )