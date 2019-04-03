寶格麗品牌代言人Bella Hadid秀雙半球力挺寶格麗

木村光希Koki出席寶格麗B.zero1二十周年慶祝派對。（BVLGARI提供）

寶格麗品牌代言人吳亦凡為寶格麗B.zero1二十周年最新形象照帥氣入鏡。（BVLGARI提供）

韓團EXO隊長SUHO金俊勉出席B.zero1二十周年慶祝派對。（BVLGARI提供）

寶格麗B.zero1 Design Legend系列玫瑰金黑陶瓷三環項鍊，9萬1700元。（BVLGARI提供）

寶格麗B.zero1 Design Legend系列玫瑰金黑陶瓷手環，34萬8500元。（BVLGARI提供）

寶格麗慶祝B.zero1二十周年紀念戒指，有黃金、白K、玫瑰金和鑲鑽款，刻有「XX週年紀念」字樣。（BVLGARI提供）

寶格麗B.zero1 Design Legend系列玫瑰金鑲鑽耳環，8萬8300元。（BVLGARI提供）

於1999年問市的寶格麗B.zero1珠寶，今年剛巧滿二十周年，日前品牌在羅馬音樂廳 (Auditorium Parco della Musica)舉辦慶祝派對，品牌代言人貝拉海蒂 (Bella Hadid)秀渾圓雙半球力挺，木村光希、韓團EXO隊長SUHO金俊勉等國際巨星盛裝出席，品牌並同步釋出吳亦凡與Bella Hadid的最新形象照，見證B.zero1跨性別、跨世代之美。

從羅馬競技場為設計靈感的B.zero1戒指，不僅男女皆可佩戴、白天和晚上皆宜，且可當戒指或鍊墜使用，是跨性別、跨世代、擁有萬種風情、隨性百搭的珠寶飾品，也是品牌辨識度高的珠寶入門商品，廣受歡迎。

慶祝派對上巨星熠熠，Bella Hadid身穿一襲豔紅色緊身低胸禮服與會，勾勒曼妙好身材，搭配B.zero1全系列珠寶，震懾全場。寶格麗品牌大使木村光希Koki則穿亮片西裝與會，由於媽媽送她的出道禮物就是一枚B.zero1戒指，因此特別有感觸，母女倆對B.zero1戒指的摯愛，即是跨世代之愛的明證。

男士也是B.zero1粉絲，寶格麗腕表大使Jon Kortajarena、英國歌手Liam Payne、韓團EXO隊長SUHO金俊勉也佩戴B.zero1戒指或項鍊出席盛會，利用層層堆疊混搭的手法佩戴B.zero1，更能展現重金屬龐克的帥氣時尚。

為了慶祝B.zero1二十周年，寶格麗推出二十周年限量戒指和手環，四款紀念戒指皆刻有「XX週年紀念」字樣，另以已故建築師Zaha Hadid 為品牌操刀的B.zero1 Design Legend系列為延伸，新增黑色或白色陶瓷內圈、奢華鑲鑽等款式，更具設計品味。

(中時 )