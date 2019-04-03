休士頓火箭目前戰績49勝28敗，以63.6%的勝率排名西區第4，台灣時間(4/4)週四上午10:30將作客西區第6的洛杉磯快艇，快艇如今47勝31敗與火箭僅有2.5場的勝差，實力十分接近的兩隊在季後賽開打的前夕會擦出甚麼樣的火花呢？

火箭與快艇之戰有兩大看點，第一是『決戰三分線』，火箭場均86.9次出手之中三分球就佔了44.8次超過一半，其進攻依賴三分球的程度大家都有所耳聞，令人比較意外的是快艇對於三分球其實也頗有心得，快艇場均三分出手雖然不多僅25.8次，但是命中率可是高達38.7%聯盟第2高(僅次於馬刺的39.4%)。

再來是精彩的『矛盾對決』，如果說火箭哈登(James Harden)的得分能力是聯盟第2，那可能沒有人是第1了，這位本季場均36.4分的大鬍子可是聯盟公認的得分機器，碰巧的是快艇隊上剛好有一位拼命三郎型的防守悍將，正是曾經待過火箭、人稱瘋狗的貝佛利(Patrick Beverley)，兩人刺激的攻防對決不容錯過。

火箭與快艇之前的兩次碰頭都由快艇以3分以及20分的差距擊敗火箭，乍聽之下非常驚人，因為本季也只有東區霸主公鹿與火箭對戰不曾落敗，但實際上這兩場交手的參考價值沒有很大，那兩場比賽是在去年十月底進行，火箭的兩大王牌分別缺陣，快艇如今也已經有三名先發球員與當初不同。

至於賽程方面，對戰前快艇有兩天空檔休息，火箭則是前一天方結束沙加緬度國王之旅，如果認為快艇以逸待勞而較有對戰優勢，那可大錯特錯了！根據數據顯示火箭並不畏懼背靠背出賽，統計本季連續出賽的第二場戰績火箭是7勝4敗，勝率高達63.6%排名聯盟最會打背靠背比賽的第6位！預測火箭本役將一雪前恥取得勝利。

(中時電子報)