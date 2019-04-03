國民黨立委初選競爭激烈，今天上午立委費鴻泰指控王鴻薇自行變造議員選舉錄音檔，涉及政治舞弊及人格破產。王鴻薇則於下午公布與韓國瑜的通聯紀錄，澄清所有音檔、照片的授權皆獲韓國瑜本人同意。

王鴻薇表示，她非常同意韓國瑜所說的，寧可乾淨的輸，也不要骯髒的贏，選舉是一時的 但誠信是永久的，對她的嚴厲指控若不即時澄清，恐會抹殺她的誠信，不得己只能召開記者會，並感謝韓國瑜辦公室的理解，公布授權使用的通聯紀錄。

王鴻薇表示，她的先生與韓國瑜聯繫，訊息中明顯看到，當王鴻薇的先生詢問「立委初選時程緊迫，可否拿議員選舉時的錄音檔剪接使用？」韓國瑜回應「完全同意，敬請賢伉儷自行處理」，在取得照片授權後，韓國瑜也表示：「你跟大嫂自行吃自助餐，199吃到飽。完全授權，儘量發揮，網路上的照片可以直接下載」，王鴻薇重申，所有與韓國瑜的圖像、聲音使用皆獲韓國瑜授權，絕沒有變造或說謊。

王鴻薇說明，這場記者會並非黨內互打，只是事態嚴重，一定要出面澄清闢謠，維護自己的政治人格。

(中時 )