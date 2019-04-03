坦帕灣閃電本季至今的勝場數已來到60勝，剩下的兩場例行賽如果都能拿下勝利，就能追平95-96賽季底特律紅翼所創下的單季62勝紀錄。究竟閃電隊本季是如何在強敵環伺的情況下，打出如此精彩的例行賽季，閃電本季的戰力又能否足以衝擊史坦利金盃，且待筆者娓娓道來。

閃電隊鋒線主力庫切羅夫(Nikita Kucherov)、斯塔姆科斯(Steven Stamkos)、波因特(Brayden Point)三人本季得分都來到90分以上，不僅是閃電隊史首次三人單季得分突破90分，也是相隔12個賽季後，再度有球隊達成這項創舉。在進攻多點開花的情況下，閃電的場均進球3.97球及Power Play進球率28.5%都居聯盟之冠，淨勝球100球也遙遙領先第二的卡加利火焰34球之多。強大的進攻能量也提供球隊追分的本錢，本季閃電被對手先得分的賽事，最後戰績是21勝12敗1和，更遑論閃電先馳得點的賽事，戰績是神鬼般的38勝3敗3和。

除了亮眼的進攻數據，閃電本季防守端的進步也是戰力提升的關鍵。門將華斯里夫斯基(Andrei Vasilevskiy)本季破繭而出，場均失球2.42球與救球率9成25皆為生涯最佳表現。另一方面，閃電本季在後衛的深度及搭配都比上季來的理想，上季閃電後衛群靈魂人物海德曼(Victor Hedman)與球季後段加盟的麥多納(Ryan McDonagh)因搭配時間不長，在季後賽沒有顯著的化學效應，經過了半季的磨合，海德曼與麥多納這對後場搭檔本季在藍線上堅守城池，加上新秀年就提供球隊巨大防守能量的切尼克(Erik Cernak)，三人本季的淨勝球(plus/minus)都超過20，讓閃電的第一道防線如銅牆鐵壁般堅實。

本季閃電隊的表現讓人聯想到15-16年的金州勇士及01年的西雅圖水手，勇士與水手當年分別在例行賽創下73勝9敗及116勝46敗的紀錄，但最後都沒有奪下該年的總冠軍。筆者認為這季閃電應會與勇士及水手走出不同的路，上季閃電在東部決賽與華盛頓首都血戰7場後被淘汰，本季捲土重來的閃電顯然做足了準備，在攻守兩端展現的宰制力與上季季後賽吸收到的經驗值足以迎來隊史的第二座史坦利金盃。15-16賽季「宇宙勇」在季後賽前的奪冠賠率僅有1.28倍，本季攻無不克的閃電奪冠賠率目前尚有2.70倍，絕對是入手的最佳時機!

(中時電子報)