王女等人所詐騙的提款卡。（張穎齊翻攝）

位在大陸的王姓女子與在台灣的邵姓乾兒子，利用臉書刊登貸款訊息，騙取需錢孔急的甘苦民眾的存簿及提款卡，得手後宣稱已經可以辦理貸款了，收取代辦費，等被害人匯入代辦費後，再將存簿及提款卡賣給其他詐騙集團，致被害人損失財物又淪為警示帳戶，「一隻牛被剝三層皮」。警方循線調查後，將2人依詐欺罪送辦。

基隆市警察局刑警大隊科偵隊與刑事局第九大隊第一隊去年9月獲報，有詐騙集團於臉書刊登貸款訊息，騙取需錢孔急的民眾存簿及提款卡，得手後宣稱已經可以辦理貸款了，但需要收取3萬7千元的代辦費。

警方調查，等被害人匯入代辦費後，再將存簿及提款卡以1萬2000元一組的代價賣給詐騙集團以「猜猜我是誰」、「假官署」及「假親友」等方式詐騙牟利，致被害人損失財物又淪為警示帳戶，目前調查被騙帳戶的被害人達18人，被騙匯款的被害人達22人。

警方發現，受害人中，有名高雄的陳姓單親媽媽，為了給孩子一個良好的讀書環境，急需一筆錢整修房屋，但因薪資過低加上卡債，使得銀行不願貸款給她，而她在臉書上發現王女PO出代辦訊息後，依指示將存簿、提款卡寄出，怎料反變成詐騙帳戶，還得賠償受騙民眾的錢。

警方報請基隆地檢署指揮偵辦後，鎖定藏匿於大陸廈門的王女，期間陸續查獲在台的邵男等26名成員到案，等王女返台時，專案小組認為機不可失，立即執行拘捕行動，查扣相關證物，訊後依洗錢防制法及加重詐欺等罪嫌，將王女等27人移送法辦。

(中時 )