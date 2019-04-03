美國有線電視新聞網（CNN）周二（2日）引述消息人士指，美國《華盛頓郵報》沙烏地阿拉伯裔異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在土耳其伊斯坦堡的沙國領事館遇害後，其子女可獲沙國當局7000萬美元的一次性天價補償。

消息人士透露，卡舒吉的家人將於利雅得當局結束對此案的審訊後，獲得數千萬美元的補償金，估計現金和房產總值7000萬美元（約新台幣21.5億）。據悉，沙國政府聲稱有關款項是出於補償，卡舒吉的家人收到補償金後，就不得再公開就卡舒吉的死批評沙國王室。

據報導，卡舒吉的4名子女可分別獲得價值近400萬美元的房屋，其中負責與政府聯絡的長子薩拉赫（Salah）則獲得一間位於吉達（Jeddah）更大的豪宅。遺族們還能從王室戶頭裡，每人每月提領1萬美元的終身補貼。補償的房屋和現金已由沙國國王薩勒曼（King Salman）批准。

(中時 )