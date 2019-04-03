前兩週分析過歐冠，本週來看看歐洲第二級盃賽－歐洲聯賽的近況。歐洲聯賽也簡稱歐霸，從原名Europa League音譯而來，參賽資格是各國的盃賽冠軍隊伍，以及在聯賽排名次於參加歐冠聯賽資格的球隊，例如西甲、德甲的第5、6名；或英超第5名等。

本季的歐霸同樣已進入8強階段，英超和西甲各兩隊，義甲、德甲、葡超和捷甲各1隊。英超在歐冠＋歐霸共有多達6支球隊闖入8強，可說是本季歐洲盃賽的大贏家。

歐霸8強籤表出爐後，一般咸認英超切爾西籤運最佳，對手布拉格斯拉維亞雖然在捷克甲級聯賽高居榜首，但捷克聯賽的水準難與英超相提並論，斯拉維亞在小組賽僅壓倒江河日下的法甲波爾多和丹麥哥本哈根，次名晉級淘汰賽，淘汰賽擊敗比利時亨克和西班牙塞維亞都非豪門球隊，塞維亞在埃梅里（Unai Emery）執教時期曾連贏2014-16三屆歐霸冠軍，但已今非昔比。切爾西在英超雖然仍有機會爭取3、4名，但面對兵工廠、熱刺和曼聯的競爭仍危機四伏，搶下歐霸冠軍取得下季歐冠資格顯然是更理想的道路。

英超兵工廠對決義甲拿坡里，可能是8強中最勢均力敵的對戰組合。兩隊本季都換帥，拿坡里迎來拿過3座歐冠的義大利名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti），但拿坡里在小組賽遭巴黎聖日耳曼和利物浦夾殺，在義甲也無法撼動尤文圖斯的霸主地位，轉戰歐霸成了拿坡里唯一救贖。淘汰賽32強輕取瑞士蘇黎世，16強面對奧地利薩爾斯堡紅牛則僅以兩回合4：3險勝。兵工廠本季正是由前塞維亞主帥埃梅里接掌兵符，他的歐霸冠軍經驗無可匹敵，槍手也順利在小組賽不敗晉級，不過到了淘汰賽老毛病不改，32強和16強都在首回合客場落敗，靠著次回合主場的2個3：0大勝，才得以逆轉晉級8強。兵工廠在歐戰對義甲球隊的戰績向來不錯，但8強是先主場後客場，如何避免被對手取得客場進球並踢好作客的第2回合，是槍手能否晉級的關鍵。

瓦倫西亞與比亞雷亞爾的西甲內戰，外界一致看好蝙蝠軍團可以順利晉級。瓦倫目前在西甲排名第6，雖然爭冠無望但仍可為下季的歐冠資格努力；比亞雷亞爾則排名17，保級壓力可能會影響他們在歐戰的發揮。兩隊本季已在西甲交手兩場，瓦倫作客0：0、主場3：0，本季歐霸8強瓦倫先客後主，如無意外晉級在望。

最後一組8強是葡超領頭羊本菲卡對壘德甲黑馬法蘭克福，本菲卡原本也是踢歐冠，但小組賽屈居拜仁慕尼黑和阿賈克斯之後無緣淘汰賽，轉戰歐霸淘汰賽連勝土耳其加拉塔薩雷和克羅埃西亞札格雷發電機，晉級是意料中事，但過程並不輕鬆，尤其是對發電機先輸首回合，次回合主場扳平後打到加時賽才淘汰對手。法蘭克福是小組賽唯二6戰全勝的球隊，同組還有義甲拉齊歐和法甲馬賽這樣的強隊，到了淘汰賽法蘭克福繼續神奇，連勝前冠軍烏克蘭頓涅茨克礦工和義甲豪門國際米蘭，兩輪比賽都是1勝1和，與切爾西、比亞雷亞爾是僅有3隊從小組賽一路打上來未嘗敗績的球隊，法蘭克福的雙箭頭約維奇（Luka Jović）和阿萊（Sébastien Haller）本季在德甲聯手貢獻30個進球，是本季德甲最危險的前鋒組合之一，如果兩人繼續有出色發揮，法蘭克福一黑到底，也並非奇蹟。

(中時電子報)